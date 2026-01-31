Porto Vecchio la presa di posizione del cantiere Grasso | Sbloccare progetti e investimenti
Il cantiere Grasso di Porto Vecchio rompe il silenzio e chiede di sbloccare i progetti e gli investimenti in corso. Il titolare, Salvatore Grasso, risponde alle rivendicazioni dei pescatori e della Uila Pesca Catania, spiegando che è arrivato il momento di fare passi avanti. Da settimane si parla di ritardi e di mancanza di fondi, e ora l’azienda vuole mettere le cose in chiaro: bisogna agire subito per riattivare il porto e rilanciare l’attività. Grasso fa sapere che non ci sono più
In merito all’articolo pubblicato in data 30 gennaio scorso riguardante le rivendicazioni della Uila Pesca Catania e dei pescatori del Porto Vecchio, il sottoscritto Salvatore Grasso, in qualità di titolare dello storico cantiere navale di famiglia, ritiene doveroso intervenire per fornire una.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondimenti su Porto Vecchio
Va avanti a rilento l'iter per "sbloccare" il cantiere del nuovo porto, ma intanto sul primo lotto si può ripartire
Attici, ville e investimenti, il mercato immobiliare di lusso traina la Riviera. I progetti in cantiere
Ultime notizie su Porto Vecchio
Argomenti discussi: Porto Vecchio, volge al termine l’attività di presa in carico dei richiedenti asilo; Oltre cento migranti trasferiti dal Porto vecchio; Prefettura di Trieste: attività di presa in carico di richiedenti asilo e trasferimento in centri di accoglienza nazionali; Sgombero solo per chiudere i magazzini, più di 100 persone di nuovo in strada.
Porto Vecchio, proseguono le operazioni di sgombero dei migranti. Due magazzini verranno chiusiDalle 7:30 odierne circa, coordinate dalla Prefettura, sono in atto le attività volte alla verifica della presenza di richiedenti asilo, nell’area del Porto Vecchio di Trieste ed in particolare negli ... triestecafe.it
TRIESTE | NUOVO TRASFERIMENTO DI MIGRANTI DAL PORTO VECCHIO: SGOMBERATI I MAGAZZINI 7 E 10 – Nuova operazione di sgombero e controllo nell’area del Porto Vecchio, dove le forze dell’ordine, coordinate dalla Prefettura, hanno identificato - facebook.com facebook
Progetto “PortoVecchio 5G”: la rivoluzione digitale del vecchio porto di Trieste Il progetto "PortoVecchio 5G", sostenuto dall’ @EU_Commission e dalla @regioneFVGit, punta a riqualificare l’area storica del porto di Trieste creando un centro per l’educazion x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.