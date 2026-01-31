Pettinari in via Maestri del Lavoro con i residenti | Degrado abbandono e pericoli ignorati dalla giunta Masci

Pettinari questa mattina ha incontrato i residenti di via Maestri del Lavoro. La zona è in condizioni di totale abbandono: strade dissestate, marciapiedi rotti e qualche pericolo che rischia di diventare un incidente. Pettinari ha ascoltato le proteste e ha promesso di intervenire se diventerà sindaco. La gente spera in un cambiamento rapido.

Degrado, abbandono e pericoli ignorati dall'amministrazione comunale in via Maestri del Lavoro a Pescara, dove la mattina del 31 gennaio è arrivato il candidato sindaco Domenico Pettinari assieme a diversi candidati consiglieri come Massimiliano Di Pillo e Giovanni D'Andrea. Pettinari ha.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

