Domani la Juventus affronta il Parma in trasferta. Spalletti sta valutando le ultime scelte di formazione e potrebbe fare qualche cambio rispetto alle ultime partite. I bianconeri arrivano carichi, anche se ancora senza alcuni titolari, pronti a cercare i tre punti in una trasferta sempre insidiosa.

Parma Juve: le probabili scelte di formazione. Spalletti è seriamente tentato di. Bianconeri in trasferta soltanto nella giornata di domani. La Juventus si tuffa nuovamente nel clima campionato con un obiettivo chiaro: ritrovare la vittoria al Tardini contro il Parma. Dopo aver archiviato la prima fase di Champions League con un tredicesimo posto che garantisce l’accesso ai playoff, Luciano Spalletti ha deciso di mettere da parte gli esperimenti. La trasferta in Emilia segnerà il ritorno della “formazione tipo”, abbandonando quel turnover che nel Principato di Monaco non ha convinto, lasciando nell’anonimato giocatori come Koopmeiners e Cabal, destinati stavolta alla panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Parma Juve: le probabili scelte di formazione. Spalletti è seriamente tentato di…

Scopri le probabili formazioni della Juventus in vista della sfida contro il Pafos, con le ultime novità sulle scelte di Spalletti.

