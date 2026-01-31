Oroscopo la classifica dei segni più fortunati dal 2 all'8 febbraio 2026 | Scorpione e Toro intrattabili

Questa settimana, secondo l’oroscopo, ci sono alcuni segni che avranno più fortuna. Lo Scorpione e il Toro si mostreranno intrattabili, mentre molti pianeti si trovano nel segno dell’Acquario. Chi ha in programma di fare progetti o affrontare scelte importanti, potrebbe trovare il momento giusto in questi giorni. È una buona occasione per mettere in movimento alcune idee e sfruttare le energie positive che arrivano dall’universo.

Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana che va dal 2 all'8 febbraio 2026 tanti pianeti sono nel segno dell'Acquario. Sarà davvero difficile avere a che fare con Scorpione, Toro e Leone.

