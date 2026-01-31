Nascondigli di armi segnalati in edifici disabitati lungo viale Isonzo

La notte tra il 31 dicembre e il 1º gennaio ha portato paura a Catanzaro. Diversi spari sono stati uditi dai residenti di viale Isonzo, che si sono svegliati preoccupati. Le forze dell’ordine stanno controllando gli edifici abbandonati segnalati come possibili nascondigli di armi. La zona rimane sotto osservazione mentre si indaga su quanto accaduto.

Nella notte tra il 31 dicembre e il 1º gennaio 2026, a Catanzaro, sono stati registrati diversi spari che hanno allarmato i residenti del quartiere di viale Isonzo. Le indagini della Squadra Volante della Questura, avviate dopo segnalazioni anonime e osservazioni da parte di cittadini preoccupati, hanno portato al ritrovamento di un fucile in un appartamento abbandonato lungo la stessa via. L'arma, sequestrata immediatamente, è stata identificata come probabilmente utilizzata per gli spari rilevati durante il Capodanno. L'operazione è stata condotta in diverse unità immobiliari disabitate, spesso nascoste alla vista del pubblico e difficili da monitorare, che si trovano in uno stato di degrado e abbandono.

