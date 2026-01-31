Napoli-Fiorentina in diretta streaming gratis | Serie A

Napoli e Fiorentina si sfidano sabato 31 gennaio alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona. La partita, valida per la 23ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Napoli-Fiorentina, gara valida per la 23ª giornata di Serie A, si giocherà sabato 31 gennaio alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli azzurri e i viola arrivano all’appuntamento con l’obiettivo comune di tornare subito al successo dopo l’ultimo turno di campionato e rilanciare la propria classifica. La sfida mette di fronte il Napoli di Antonio Conte e la Fiorentina guidata da Paolo Vanoli, in un confronto che pesa sia in chiave europea sia per il morale delle due squadre. Orario e canale TV di Napoli-Fiorentina. La partita è in programma sabato 31 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 18. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

