Mozzo intercettato scambio di droga | sequestrati 70 chili di hashish e 78mila euro

Nel pomeriggio di venerdì, gli agenti della Polizia di Bergamo hanno intercettato uno scambio di droga a Mozzo. Durante l’operazione, hanno sequestrato più di 70 chili di hashish e 78 mila euro in contanti. Due uomini sono stati arrestati, uno albanese e l’altro romeno. La polizia ha fermato i sospetti appena hanno notato il comportamento sospetto, bloccandoli prima che potessero allontanarsi. L’intera operazione ha avuto un impatto importante sulla lotta allo spaccio in zona.

Nel pomeriggio di venerdì 30 gennaio, la Polizia di Stato di Bergamo ha concluso un'importante operazione che ha portato all'arresto di due soggetti, un cittadino albanese e uno romeno, e al sequestro di oltre 70 chilogrammi di hashish, oltre a una consistente somma di denaro contante. L'attività rientra in un più ampio piano di controlli mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. Nel corso di servizi mirati, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bergamo hanno notato, nel comune di Mozzo, un'autovettura muoversi con fare sospetto. Dalla stessa scendeva un uomo che trasferiva rapidamente grandi buste su un'altra auto, che si allontanava subito dopo.

