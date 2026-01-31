Un professore di 60 anni di Lissone è stato assolto in appello dall’accusa di aver baciato e toccato una studentessa di 16 anni nei bagni della scuola. La vicenda aveva fatto scalpore, ma la corte ha deciso che non ci sono prove sufficienti per condannarlo. La decisione ha suscitato molte reazioni, anche tra i genitori degli studenti, e riaccende il dibattito sulla linea sottile tra affetto e abuso nelle scuole.

Sarà scontato e forse anche rischioso di questi tempi, ma commentando la vicenda del professore di 60 anni (all’epoca dei fatti, oggi ne ha 65) di un istituto tecnico di Lissone (Monza) assolto in appello, per non avere commesso il fatto, dall’accusa di avere compiuto atti sessuali nei confronti di una sua studentessa di 16 anni, non può non venire in mente “Lolita” di Nabokov, sia per le somiglianze sia per le notevoli differenze. Nel 2019 il prof era stato beccato a baciarsi con la studentessa nei bagni – luogo d’incontri erotici per eccellenza nelle scuole, altre cronache però dicono nei corridoi, forse più attendibilmente – da un altro studente, il quale aveva fotografato i reprobi e aveva virtuosamente consegnato il documento dello scandalo a una professoressa, che a sua volta l’aveva girato alla presidenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Monza, prof bacia alunna 16enne nei bagni della scuola? La sentenza-choc

