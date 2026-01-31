Molly Ringwald | John Hughes non voleva remake dei suoi film
Molly Ringwald dice che John Hughes non voleva remake dei suoi film. La star di Breakfast Club e Sixteen Candles si dice contraria all’idea di rifare i suoi classici. Ringwald sottolinea che Hughes preferiva che i suoi film rimanessero così come erano, senza tentativi di aggiornamento o rivisitazioni.
La star di Breakfast Club e Sixteen Candles è fermamente contraria alla realizzazione di rifacimenti dei classici del produttore e regista. Molly Ringwald ha partecipato alla première del suo nuovo film Run Amok, presentato al Sundance Film Festival a Park City, nello Utah. Nel corso di un'intervista, l'attrice ha parlato delle sue esperienze nei film di John Hughes. La star, molto nota per i film a cui partecipò negli anni '80, ha ricordato che il compianto produttore e regista non sarebbe affatto stato d'accordo con i remake dei suoi film e lei stessa è convinta che i film di John Hughes non dovrebbero essere rifatti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondimenti su Molly Ringwald
Film imperdibili su netflix prima del remake di uno dei migliori di sempre
Si dimette il segretario del Garante della privacy che voleva violare la privacy dei suoi dipendenti
Ultime notizie su Molly Ringwald
Argomenti discussi: 40 anni in rosa: perché il cult di John Hughes continua a farci battere il cuore; Bella in rosa compie 40 anni: uno dei film fondativi del cinema adolescenziale americano anni 80; Se sostieni le politiche fasciste di Trump sarai ritenuto colpevole di tradimento quando la sinistra prenderà il sopravvento.
Molly Ringwald: John Hughes non voleva remake dei suoi filmLa star di Breakfast Club e Sixteen Candles è fermamente contraria alla realizzazione di rifacimenti dei classici del produttore e regista. movieplayer.it
Molly Ringwald Says John Hughes 'Didn’t Want His Films Remade' and She Agrees: ‘I Don’t Think They Should Be’ (Exclusive)The actress, 57, also shared which of Hughes' iconic films would likely work best if it were made today ... msn.com
Non possono essere [rifatti] perché non possono essere realizzati senza il permesso del [defunto] John Hughes, e lui non voleva che i film venissero rifatti" ha ricordato Ringwald, "E non credo nemmeno io che dovrebbero esserlo davvero". Molly Ringwald, div - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.