Molly Ringwald | John Hughes non voleva remake dei suoi film

Molly Ringwald dice che John Hughes non voleva remake dei suoi film. La star di Breakfast Club e Sixteen Candles si dice contraria all’idea di rifare i suoi classici. Ringwald sottolinea che Hughes preferiva che i suoi film rimanessero così come erano, senza tentativi di aggiornamento o rivisitazioni.

La star di Breakfast Club e Sixteen Candles è fermamente contraria alla realizzazione di rifacimenti dei classici del produttore e regista. Molly Ringwald ha partecipato alla première del suo nuovo film Run Amok, presentato al Sundance Film Festival a Park City, nello Utah. Nel corso di un'intervista, l'attrice ha parlato delle sue esperienze nei film di John Hughes. La star, molto nota per i film a cui partecipò negli anni '80, ha ricordato che il compianto produttore e regista non sarebbe affatto stato d'accordo con i remake dei suoi film e lei stessa è convinta che i film di John Hughes non dovrebbero essere rifatti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Non possono essere [rifatti] perché non possono essere realizzati senza il permesso del [defunto] John Hughes, e lui non voleva che i film venissero rifatti" ha ricordato Ringwald, "E non credo nemmeno io che dovrebbero esserlo davvero". Molly Ringwald, div - facebook.com facebook