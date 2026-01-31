Milan penalizzato per ritardi in campo | multa salata da parte della Lega per violazione del regolamento

Il Milan dovrà pagare una multa salata per ripetuti ritardi prima dell’inizio delle partite. La Lega ha deciso di punire il club con una sanzione economica, accusandolo di non rispettare il regolamento. La decisione arriva dopo che i ritardi sono diventati troppo frequenti e visibili nelle ultime gare. La società rossonera non ha ancora commentato ufficialmente.

Il Milan, campione d’Italia in una classifica che nessuno vorrebbe vincere, si prepara a pagare una multa record per ritardi sistematici all’inizio delle gare. La Lega Serie A ha avviato un procedimento sanzionatorio che potrebbe portare il club rossonero a sborsare oltre 65mila euro solo per violazioni legate al ritardo nell’inizio di partite ufficiali. Il dato, reso noto in queste ore, riguarda esclusivamente la responsabilità oggettiva per ritardi non giustificati, una sanzione che il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha applicato con sempre maggiore severità nei confronti del club di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milan penalizzato per ritardi in campo: multa salata da parte della Lega per violazione del regolamento Approfondimenti su Milan penalizzato Avellino: Stop all’alcool ai minori – multa salata ad un imprenditore da parte dei carabinieri Giudice Sportivo Serie A, tutte le decisioni dopo la 21a giornata: 3 squalificati e multa salata per il Milan! Dopo la 21ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha comunicato le decisioni ufficiali, includendo tre squalifiche e una multa significativa al Milan. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milan penalizzato Milan, campione d’Italia nei ritardi: in arrivo una multa record dalla Lega Serie A, il motivoLa squadra di Allegri è finita sotto la lente di ingrandimento già da diverso tempo e ora la sanzione è inevitabile ... tuttosport.com Altra partita, altra multa: ecco il costo totale di tutti i ritardi del Milan in stagioneSono tantissimi gli aspetti positivi della stagione del Milan, specialmente se rapportati ai risultati della scorsa stagione: i rossoneri sono secondi in classifica, in linea con ... milannews.it Con la Roma un altro rigore e nuovo record negativo: in Serie A nessuno viene penalizzato più del Milan Poi siamo favoriti eh si Scopri i dettagli nel 1° commento - facebook.com facebook Primo pareggio per la Roma in Campionato dopo 21 partite Il Milan perde 2 punti dalla vetta, ma resta imbattuto dalla 1^giornata Roma aggancia il Napoli, penalizzato da rosa dimezzata Piemonte a 1 punto Il Como é in agguato L’Atalanta in ripresa Bologna i x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.