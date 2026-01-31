Michele Uva su EURO 2032 | Impatto da 4 miliardi per le città ospitanti

L’Italia si prepara ad accogliere UEFA EURO 2032, insieme alla Turchia. L’evento potrebbe portare nelle città italiane un giro d’affari di circa 4 miliardi di euro. Michele Uva ha parlato dell’impatto che questa grande manifestazione potrebbe avere sull’economia locale e sulla vita quotidiana delle città coinvolte.

L’Italia, insieme alla Turchia, si prepara a ospitare UEFA EURO 2032, un evento che potrebbe generare un impatto economico diretto stimato intorno ai 4 miliardi di euro sulle città italiane coinvolte. Michele Uva, responsabile ufficiale presso il Comitato Organizzatore Italiano per l’Europeo, ha confermato che l’organizzazione della manifestazione rappresenterà un’opportunità strategica per il rinnovamento dell’impiantistica sportiva del Paese. L’obiettivo non è solo accogliere un torneo internazionale, ma trasformare le infrastrutture esistenti in asset duraturi, capaci di rispondere alle esigenze di spettatori, atleti e comunità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su EURO 2032

Ultime notizie su EURO 2032

