La moda si sposta ancora. Questa volta, Londra si conferma come una delle nuove capitali del settore, attirando designer e marchi internazionali. Le strade della città si riempiono di sfilate e negozi che puntano tutto sulla creatività e sull’innovazione. La scena fashion si trasforma, e Londra si prepara a diventare un punto di riferimento globale.

L a geografia del fashion system è costruita su quattro pilastri imprescindibili: le capitali della moda. Negli ultimi anni, tuttavia, un’altra città europea ambisce ad un ruolo di primo piano nel palcoscenico della moda mondiale. Con l’edizione 2026, infatti, la Copenhagen Fashion Week inaugura ufficialmente i festeggiamenti per il suo ventesimo compleanno. Da Nicole Kidman a Penélope Cruz: le muse di Chanel in front row per Matthieu Blazy X In due decenni, il cosiddetto stile Scandi (ma non solo) ha dunque travalicato i confini della piccola Danimarca, affermandosi come un fenomeno globale. L’ambizioso progetto di regalare alla città di Copenhagen un evento al pari di Milano e Parigi non fu accolto immediatamente con supporto ed entusiasmo, quanto invece con reticenza e persino con qualche lotta intestina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'industria della moda ha trovato una nuova capitale

Approfondimenti su Londra Fashion

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Multi DubFake Heiress From Village Conquers The Tycoon & Takes Over His Empire!

Ultime notizie su Londra Fashion

Argomenti discussi: Settore moda, una piattaforma per certificare la trasparenza della supply chain; Lectra: i trend del settore fashion; La crisi della moda Made in Italy spiegata bene (incluse le nuove consapevolezze per il 2026); eBay estende Circular Fashion Fund a Europa e Nord America.

Industria del fashion e ambienti di lavoro tossici: nasce il Comitato Etico Moda per supportare grandi marchi e piccole aziendeCem, Comitato Etico Moda, è un ente del terzo settore che nasce a Milano proprio per promuovere una cultura del lavoro più sana e trasparente. Un ... fashionunited.it

Nuovo report della Efa sulle esigenze di un'industria della moda sostenibile, equa e creativaLa European Fashion Alliance pubblica un report sulle esigenze dell'industria della moda europea 2025, con 63 raccomandazioni per l'Ue. fashionunited.it

ARTICLE | Contratti tra designer e maison di moda: diritti, obblighi e tutela legale Nel panorama dell'industria della moda, la collaborazione tra designer e maison rappresenta uno degli snodi più delicati e strategici. Che si tratti di stilisti emergenti o di creativi a - facebook.com facebook