Le luminarie di Natale pronte per gli innamorati

Le luminarie di Natale sono di nuovo pronte ad accendersi in città. Dopo aver illuminato le strade durante le feste, sono state mantenute nelle settimane successive e ora sono pronte a tornare in funzione in vista di San Valentino. Gli addobbi hanno resistito bene al passare del tempo e saranno di nuovo protagonisti nelle serate romantiche.

Installate a Natale, mantenute nelle settimane successive e ora pronte ad accendersi di nuovo in vista della festa degli innamorati. Da lunedì, infatti, torneranno ad illuminare la passeggiata di via Bixio, in pieno centro di Falconara Marittima, le luminarie a forma di cuore, precedentemente montate nel periodo del cartellone natalizio e che resteranno al loro posto fino al giorno di San Valentino. Il Comune, inoltre, fa sapere di aver predisposto, in piazza Mazzini, una grande installazione luminosa pensata come cornice per un selfie romantico, un invito a cittadini e visitatori a vivere e condividere l'atmosfera del centro.

