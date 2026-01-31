Lazio-Genoa le pagelle | Cataldi glaciale 7 Ostigard sbanda | 5

Nel match tra Lazio e Genoa, Cataldi si fa notare per la sua freddezza, ricevendo un 7 in pagella. Ostigard invece fatica in difesa e si prende un 5. Tra i biancocelesti, Pellegrini e Taylor giocano una buona partita, mentre Gila provoca il rigore che riapre la sfida.

