La giornata si apre con una notizia che fa discutere: Putin ha annunciato una mini-tregua solo a Kiev e solo fino a domenica. Intanto, migliaia di ucraini si trovano al freddo, con temperature che scendono fino a -30 gradi, senza riscaldamento. La situazione resta tesa, mentre la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi in Medio Oriente, dove domani riprendono i negoziati di pace a Abu Dhabi.

Roma, 30 gennaio 2026 – Gli occhi della comunità internazionale sono puntati su Abu Dhabi, dove domani dovrebbero riprendere i colloqui di pace tra Russia e Ucraina con la mediazione degli Stati Uniti. Ma, come spesso accade quando si parla di questo conflitto, tutto resta avvolto da un alone di incertezza. Mosca ha fatto sapere che rispetterà la cosiddetta “ tregua energetica ” solo fino alla fine del weekend e soltanto a Kiev, mentre sui negoziati pesa anche la crisi in Iran: un eventuale attacco statunitense rischierebbe di far scivolare il dossier ucraino in secondo piano. L’agenzia meteorologica statale ucraina ha previsto un drastico calo delle temperature, che nei prossimi giorni raggiungerà anche i -30°C. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La mini-tregua di Putin: “Soltanto a Kiev e fino a domenica”. Migliaia di ucraini a -30 senza riscaldamento

Approfondimenti su Putin Ucraina

Durante la notte, le forze russe hanno lanciato 102 droni e due missili balistici Iskander sull'Ucraina, colpendo soprattutto Kiev.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Putin Ucraina

Argomenti discussi: Ucraina, la mini-tregua del gelo: stop agli attacchi. Trump: Putin ha detto sì. E Zelensky ringrazia; Tre scenari per l'Ucraina, sarà pace o ancora guerra nel 2026?; Trump chiede a Putin una mini tregua: lo zar accetta; Ucraina, la 'tregua del freddo' fa sperare Kiev. Domenica nuovi colloqui: la strategia Usa per la pace e i tre scenari del 2026.

Ucraina, la tregua di Trump è un giallo. Dura solo tre giorni, e riguarda solo KievPer la prima notte i russi spostano i loro attacchi dalla stremata rete energetica ucraina alla logistica e a bersagli militari. I dubbi sulla durata: una settimana di stop per Trump, tre giorni secon ... editorialedomani.it

Ucraina, la tregua del freddo fa sperare Kiev. Domenica nuovi colloqui: la strategia Usa per la pace e i tre scenari del 2026Washington, 29 gen. (Adnkronos) - La mini tregua di una settimana tra Russia e Ucraina per il freddo record concessa da Vladimir Putin e annunciata da Donald Trump , apre uno spiraglio positivo vers ... iltempo.it

Trump chiede a Putin una mini tregua: lo zar accetta - facebook.com facebook