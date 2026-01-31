Juventus | Spalletti in conferenza stampa

Luciano Spalletti si è presentato in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Juventus, il posticipo della 23ª giornata di Serie A. Ha parlato delle strategie della squadra e delle sfide che li aspettano domenica sera al Tardini.

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Juventus, posticipo della 23ª giornata di Serie A 202526 in programma domenica 1° febbraio alle 20:45 al Tardini. Il tecnico Juventus ha analizzato il momento della squadra dopo il 0-0 in Champions contro il Monaco, ha toccato temi tattici, rotazioni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti in conferenza stampa Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. PARMA-JUVE, Spalletti in Conferenza Stampa | Serie A Ultime notizie su Juventus Spalletti Argomenti discussi: UCL | Monaco-Juventus | La conferenza stampa di Spalletti e Koopmeiners; Conte non parla? La Juve annulla la conferenza di Spalletti prima del Napoli; Spalletti: 'Monaco ha individualità di livello top. Giocherà Openda'; Spalletti 'non' risponde a Conte e spiazza tutti: conferenza pre Juve-Napoli annullata!. Parma-Juventus, Spalletti in conferenza: Voglio una squadra come me, non calmaLeggi su Sky Sport l'articolo Parma-Juventus, Spalletti in conferenza: 'Voglio una squadra come me, non calma' ... sport.sky.it Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampaJuve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Parma Juventus, il tecn ... calcionews24.com Spalletti è il nostro minatore Da chi si aspetta qualcosa in più il mister Spalletti dribbla, non fa nomi, ma fa il punto su Adzic, usato meno degli altri bianconeri Ecco che cosa deve migliorare il talento della Juventus #Spalletti #Spazioj - facebook.com facebook #Juventus - #Spalletti: " #KoloMuani Come detto in precedenza, con la dirigenza siamo d'accordo su tutto quello che andremo a fare sul mercato" #ParmaJuve @calciomercatoit x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.