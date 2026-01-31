Junghoon e Belong | perché questo debutto solista va ascoltato con calma

Junghoon e Belong arrivano senza clamore e senza proclami. Il debutto del cantante sudcoreano si presenta come un ascolto tranquillo, senza bisogno di enfatizzare o dimostrare nulla. È una musica che invita a prendersi il tempo di ascoltare con calma, senza fretta o aspettative eccessive.

Quello di Junghoon non è un debutto che chiede attenzione a voce alta. Belong arriva senza clamore, senza dichiarazioni programmatiche, senza l’urgenza tipica di chi deve dimostrare qualcosa. È un gesto più sottile, quasi controcorrente nel lessico del K-pop: scegliere la calma, il tempo lento, l’intimità. Junghoon non entra nella sua prima esperienza solista come si entra in scena, ma come si entra in una stanza già vissuta, abbassando il tono della voce. Chi lo conosce come performer sa che il suo corpo ha sempre parlato molto: la danza come linguaggio principale, l’equilibrio tra precisione e controllo, una presenza che si impone anche quando non cerca il centro. 🔗 Leggi su Panorama.it

