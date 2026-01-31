Incidente a Cava | autocisterna contro auto poi finisce in un distributore di carburante

Questa mattina a Cava de' Tirreni un incidente ha coinvolto un’autocisterna e un’auto. L’incidente è finito con l’autocisterna che si è schiantata contro un distributore di carburante. I Vigili del Fuoco sono intervenuti subito per mettere in sicurezza la zona e gestire le conseguenze dello scontro. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte, ma i danni sono ingenti. La strada è stata chiusa al traffico mentre si lavora per le operazioni di rilievo e pulizia.

In azione, all'alba di oggi, i Vigili del Fuoco che sono intervenuti per un incidente stradale, a Cava de' Tirreni. Un'autocisterna che trasportava latte e una vettura si sono scontrate violentemente, in via 25 luglio, per cause da accertare. Il mezzo pesante è finito fuori dalla carreggiata invadendo l'area di un distributore di carburante, sradicando una colonnina e terminando la propria corsa a ridosso della struttura di servizio. I caschi rossi di Nocera hanno, dunque, estratto l'autista del camion incastrato nella cabina e soccorso i due che viaggiavano nell'automobile per affidarli alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto.🔗 Leggi su Salernotoday.it

