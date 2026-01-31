Il Vietnam sceglie Israele per il colpo vicino | missili Spike Firefly produzione in loco e messaggio alla Cina

Il Vietnam ha deciso di acquistare missili Spike Firefly da Israele, puntando a produrli in loco. La mossa serve anche come messaggio alla Cina, mostrando una nuova capacità militare e rafforzando i legami tra i due paesi. La notizia sembra semplice, ma nasconde un passo importante per le strategie di difesa vietnamite.

Vietnam e Israele, un contratto che vale più del suo prezzo. Quando una notizia parla di missili e di una catena di montaggio che si sposta, la tentazione è sempre quella di ridurla a un acquisto. In realtà, l’accordo tra Rafael e il Ministero della Difesa vietnamita – vendita e produzione locale dei missili anticarro Spike Firefly – assomiglia molto di più a una decisione politica travestita da scelta tecnica. Perché mette insieme tre cose che di solito viaggiano separate: s ovranità industriale, deterrenza sul campo e riallineamento geopolitico. Il valore stimato, circa 250 milioni di dollari, è importante ma non decisivo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

