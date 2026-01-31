Il ritorno del ghiottone in Colorado | un animale che forse non conosci e a cui si ispira il personaggio di Wolverine

Il Colorado Parks and Wildlife ha annunciato un progetto per riportare il ghiottone nel territorio. L’animale, ormai quasi scomparso in natura in quella zona, potrebbe tornare a vivere nelle montagne dello Stato. Si tratta di un passo importante per tentare di salvare questa specie, che ha ispirato anche il personaggio di Wolverine nei fumetti. I biologi stanno lavorando per reintrodurre il ghiottone, sperando che possa adattarsi di nuovo all’ambiente locale.

L'annuncio del Colorado Parks and Wildlife di un progetto che mira a riportare il gulo gulo, nome scientifico del ghiottone, nello Stato in cui l'animale è praticamente estinto in natura. Da questa specie è stata tratta ispirazione per la creazione del personaggio di Wolverine degli X Men.

