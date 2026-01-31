Il Maestro umbro celebra la sua eredità artistica in un palcoscenico globale a New York

Il maestro umbro torna a essere protagonista a New York. La mostra dedicata al Perugino, uno dei più grandi pittori del Rinascimento, attira visitatori da tutto il mondo. Le sue opere, che hanno segnato un punto di svolta nell’arte italiana, vengono esposte in una sede prestigiosa, dando nuova vita alla sua eredità. È un’occasione per vedere da vicino i capolavori che hanno fatto la storia dell’arte.

Il Perugino, il pittore umbro del Rinascimento che ha segnato per sempre l'evoluzione dell'arte italiana, torna sotto i riflettori internazionali con una mostra dedicata al suo immenso patrimonio artistico, ospitata a New York. L'evento, organizzato in collaborazione con i Musei Nazionali dell'Umbria, rappresenta un passo significativo nel rilancio della cultura italiana sul palcoscenico globale. La mostra, aperta al pubblico in una prestigiosa galleria della Grande Mela, non si limita a esporre opere originali ma si propone come un viaggio sensoriale e storico attraverso i temi che hanno animato la pittura del maestro: la luce, la composizione armoniosa, la spiritualità intima.

