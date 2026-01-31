Il giocattolo IA che registra i bambini | 50.000 conversazioni finite online

Un errore nel sistema di sicurezza di una nota azienda ha portato alla pubblicazione online di oltre 50.000 conversazioni tra bambini e il loro giocattolo intelligente. Le chat, che dovevano rimanere private, sono finite su un portale accessibile a chiunque avesse un account Google. La vicenda riaccende le preoccupazioni sulla privacy dei minori e sulla protezione dei dati, sollevando domande sulla sicurezza di questi dispositivi sempre più diffusi nelle case.

A causa di una falla nel sistema di protezione del sito dell'azienda produttrice, oltre 50.000 conversazioni private tra bambini e il loro giocattolo sono finite in un portale accessibile a chiunque avesse un account Google, riaccendendo il dibattito sui rischi per la privacy e la protezione dei dati dei minori.

