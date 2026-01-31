Il freddo si avvicina | le ultime previsioni segnalano un calo termico significativo nei prossimi giorni

Le previsioni meteo annunciano un calo di temperature e forti piogge nel Sud Italia nei prossimi giorni. Sardegna, Sicilia e Calabria si preparano ad affrontare un’ondata di maltempo che potrebbe portare disagi e problemi alle strade e alle attività quotidiane. Le autorità invitano a rimanere aggiornati e a seguire le indicazioni per evitare rischi.

Un'ondata di maltempo di intensità significativa si sta preparando a colpire gran parte del Sud Italia nei prossimi giorni, con particolare impatto su Sardegna, Sicilia e Calabria. Le previsioni aggiornate confermano l'arrivo di un rapido approfondimento depressionario tra le due Isole Maggiori, che porterà condizioni meteo estremamente instabili. Il fenomeno non è legato a un'alta pressione, come spesso si ritiene in questi periodi, ma al contrario alla presenza di un sistema ciclonico in rapido sviluppo, alimentato dalle acque del Mediterraneo più calde del normale. Questa anomalia termica ha amplificato la potenza dei sistemi temporaleschi, aumentando il rischio di precipitazioni intense e locali alluvioni.

