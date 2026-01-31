Questa mattina a Milano è stato presentato il nuovo calendario “Apunis”. Le immagini di Mariano Fagini, fotografo professionista, ritraggono i paesaggi montani, mentre le poesie di Remo Persichini, scomparso qualche mese fa, arricchiscono il calendario con le sue parole. La presentazione ha attirato molti appassionati di fotografia e poesia.

Le poesie dello scomparso dottor Remo Persichini, le immagini catturate fra i monti da Mariano Fagini, fotografo professionista saranno i protagonisti della presentazione del nuovo calendario ‘ Apunis ’. L’evento si terrà oggi 31 gennaio alle 16,30 nella sala consiliare di Massa Fermana, un evento molto apprezzato dalla popolazione locale per il grande affetto che lega la popolazione ai due protagonisti. Da un lato Remo Persichini, prematuramente scomparso, le sue poesie e soprattutto la sua umanità sono ancora vivide nei ricordi di pazienti e conoscenti; dall’altro Mariano Fagiani, che ha percorso in lungo e in largo i Sibillini e non solo, offrendo agli appassionati di montagna immagini che trasmettono emozioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il calendario ’Apunis’ con gli scatti di Fagini e le poesie di Persichini

Approfondimenti su Remo Persichini

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Remo Persichini

Argomenti discussi: Il calendario ’Apunis’ con gli scatti di Fagini e le poesie di Persichini; Apùnis 2026: un Calendario tra Poesia, Immagini e Radici Marchigiane. Sabato la presentazione a Massa Fermana.

Calendario 2026: come scegliere il più adatto per teIl primo passo per scegliere il calendario 2026 più adatto è capire quale funzione dovrà svolgere. C’è chi lo utilizza per pianificare impegni di lavoro, chi per ricordare compleanni e scadenze ... notizie.it

È arrivato il calendario greenMe 2026 (con consigli utili e fasi lunari): scaricalo gratis QUIIl 2026 è alle porte e anche quest’anno siamo pronti ad accompagnarti con il nostro calendario gratuito scaricabile. Un appuntamento che ormai è diventato una tradizione per chi cerca uno strumento ... greenme.it