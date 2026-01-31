I Minnesota Vikings licenziano il GM Adofo-Mensah dopo 4 stagioni

Questa sera i Minnesota Vikings hanno deciso di sollevare dall’incarico il general manager Adofo-Mensah, dopo quattro stagioni alla guida della squadra. La notizia ha preso tutti di sorpresa, considerando il momento della stagione e le recenti partite. La dirigenza non ha ancora spiegato i motivi ufficiali, ma il cambio di vertice sembra arrivare in un momento delicato. Gli appassionati e gli addetti ai lavori si chiedono quali siano i piani per il futuro e che conseguenze avrà questa decisione sulla squadra.

2026-01-30 20:41:00 Il web non parla d'altro: È un cambiamento con un tempismo strano per i Vichinghi. I Minnesota Vikings hanno licenziato il direttore generale Kwesi Adofo-Mensah. Adofo-Mensah è stato al timone del front office dei Vikings nelle ultime quattro stagioni, con il Minnesota che ha raggiunto i playoff due volte in quell'arco di tempo. L'anno scorso, i Vikings hanno dichiarato di essere soddisfatti di Adofo-Mensah quando gli hanno firmato un prolungamento del contratto. Ma ci sono state segnalazioni di tensioni dietro le quinte in Minnesota, e venerdì i Vikings hanno annunciato di essersi separati dal 44enne.

