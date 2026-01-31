I corner dell' Arsenal terrorizzano gli avversari | si fanno gol da soli!

L’Arsenal continua a mostrare la sua forza e questa volta lo fa con una vittoria netta per 4-0 sul campo del Leeds. La squadra di Mikel Arteta segna subito con Zubimendi, poi il Leeds si complica la vita con un autogol di Darlow sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gyokeres e Gabriel Jesus chiudono i conti, dimostrando ancora una volta quanto i corner siano un’arma temibile per i Gunners, che fanno fatica a fermarli.

Gli highlights della vittoria per 4-0 dell'Arsenal sul campo del Leeds: apre le marcature Zubimendi, poi l'autogol di Darlow (sugli sviluppi dell'ennesimo calcio d'angolo vincente dei Gunners), Gyokeres e Gabriel Jesus. La squadra di Arteta continua la sua corsa alla vittoria della Premier League.

