Gigliola Cinquetti | Luigi Tenco mi detestava Oggi non mi criticano più si vede che non conto niente

Da fanpage.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gigliola Cinquetti ricorda gli anni in cui Luigi Tenco la criticava duramente. La cantante racconta di come, oggi, le critiche siano sparite e di come si senta ormai trasparente agli occhi del pubblico. Durante l’intervista a Verissimo, Cinquetti ha parlato senza filtri delle difficoltà del passato e di come il tempo abbia cambiato il suo rapporto con il successo.

Gigliola Cinquetti, ospite di Verissimo, è tornata con la mente alle critiche feroci ricevute negli anni di maggior successo. Poi ha ricordato il rapporto conflittuale con Luigi Tenco.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Gigliola Cinquetti

Gigliola Cinquetti: «Il remix de La pioggia mi ha riportato quella ragazza che ballava a Copacabana. Oggi vivo nella natura, sto lontana dai piacioni. Sanremo? Ci andrei»

Gigliola Cinquetti: “Sono rimasta me stessa e il tempo mi ha dato ragione”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Gigliola Cinquetti

Argomenti discussi: Sanremo, le canzoni che hanno perso ma che sono rimaste nella storia: da Mia Martini a Luigi Tenco, Vasco Rossi e Lucio Corsi.

gigliola cinquetti luigi tencoGigliola Cinquetti: Luigi Tenco mi detestava. Oggi non mi criticano più, si vede che non conto nienteGigliola Cinquetti si è raccontata nel corso di una lunga intervista rilasciata a Verissimo. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha parlato anche delle critiche spietate che ha ricevuto ... fanpage.it

gigliola cinquetti luigi tencoGigliola Cinquetti, l’odio di Tenco e il retroscena su Non ho l’età: Ora non mi criticano piùGigliola Cinquetti è stata ospite di Verissimo sabato 31 gennaio 2026, dove ha parlato del rapporto difficile con Tenco e delle critiche subite ... libero.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.