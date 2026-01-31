Gigliola Cinquetti | Luigi Tenco mi detestava Oggi non mi criticano più si vede che non conto niente
Gigliola Cinquetti ricorda gli anni in cui Luigi Tenco la criticava duramente. La cantante racconta di come, oggi, le critiche siano sparite e di come si senta ormai trasparente agli occhi del pubblico. Durante l’intervista a Verissimo, Cinquetti ha parlato senza filtri delle difficoltà del passato e di come il tempo abbia cambiato il suo rapporto con il successo.
Gigliola Cinquetti, ospite di Verissimo, è tornata con la mente alle critiche feroci ricevute negli anni di maggior successo. Poi ha ricordato il rapporto conflittuale con Luigi Tenco.🔗 Leggi su Fanpage.it
Gigliola Cinquetti: «Il remix de La pioggia mi ha riportato quella ragazza che ballava a Copacabana. Oggi vivo nella natura, sto lontana dai piacioni. Sanremo? Ci andrei»
Gigliola Cinquetti: "Sono rimasta me stessa e il tempo mi ha dato ragione"
Sanremo, le canzoni che hanno perso ma che sono rimaste nella storia: da Mia Martini a Luigi Tenco, Vasco Rossi e Lucio Corsi.
Gigliola Cinquetti: Luigi Tenco mi detestava. Oggi non mi criticano più, si vede che non conto niente
Gigliola Cinquetti si è raccontata nel corso di una lunga intervista rilasciata a Verissimo. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha parlato anche delle critiche spietate che ha ricevuto
Gigliola Cinquetti, l'odio di Tenco e il retroscena su Non ho l'età: Ora non mi criticano più
Gigliola Cinquetti è stata ospite di Verissimo sabato 31 gennaio 2026, dove ha parlato del rapporto difficile con Tenco e delle critiche subite
Gigliola Cinquetti martedì al Camploy «Verona nel cuore, qui sarà speciale»
Gigliola Cinquetti martedì al Camploy «Verona nel cuore, qui sarà speciale»
