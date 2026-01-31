Nella Striscia di Gaza si intensificano i bombardamenti. Israele ha colpito di nuovo, provocando almeno 31 vittime in poche ore. Gli attacchi si sono concentrati su Gaza City e Khan Younis, secondo le fonti mediche palestinesi. La situazione resta molto tesa e le persone cercano di mettere in salvo i loro cari.

Nella Striscia di Gaza si registra una nuova escalation. Secondo fonti mediche palestinesi, dall’alba del 31 gennaio 2026 almeno 31 persone sono state uccise in una serie di attacchi israeliani che hanno colpito Gaza City e Khan Younis. Tra le vittime, riferiscono le stesse fonti, ci sarebbero almeno sei bambini. Gli attacchi vengono segnalati come una ulteriore violazione del cessate il fuoco entrato in vigore lo scorso ottobre. I raid arrivano inoltre alla vigilia della prevista riapertura del valico di Rafah, il collegamento tra Gaza ed Egitto programmato per domenica e indicato come destinato a riattivarsi per la prima volta dal maggio 2024. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Gaza, ancora pioggia di fuoco: Israele colpisce di nuovo, il bilancio è tragico

