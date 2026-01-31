Ferito un ventunenne dopo un’intensa detonazione in un residence a Crotone indagini in corso

Un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito dopo un’esplosione in un appartamento di un residence a Crotone. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause. Al momento, si cerca di capire cosa abbia scatenato la deflagrazione e se ci siano altri danni o coinvolti.

Un ventunenne è rimasto ferito in un'esplosione avvenuta in un appartamento all'interno di un residence a Crotone, nel tardo pomeriggio di ieri. L'incidente ha scosso la zona residenziale di viale della Libertà, dove le forze dell'ordine hanno immediatamente bloccato l'accesso all'edificio per consentire l'indagine. L'esplosione, di intensità non ancora accertata, ha provocato danni alle strutture interne dell'appartamento al primo piano, con vetri rotti e parti del muro sfondate. Il giovane, trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio, è stato ricoverato in condizioni stabili, con ferite lievi al viso e alle mani.

