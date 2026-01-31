Excelsior Rotterdam-Ajax domenica 01 febbraio 2026 ore 12 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica alle 12:15 si sfidano Excelsior Rotterdam e Ajax. L’Ajax, eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta contro l’Olyimpiakos, si prepara a una partita difficile. La squadra di Amsterdam cerca di reagire dopo un inizio di stagione complicato, mentre l’Excelsior punta a fare risultato davanti al proprio pubblico. La sfida si annuncia importante per entrambe le squadre, con l’Ajax che vuole dimostrare di poter ancora competere in campionato e in coppa.

La sconfitta interna contro l’Olyimpiakos ha sancito l’eliminazione dell’Ajax dalla Champions League, in un quadro desolante per il calcio olandese che mantiene in corsa un solo club nelle coppe europee già nel mese di gennaio, per la precisione l’AZ, che giocherà i playoff in Conference League. Proprio club di Alkmaar aveva sconfitto per 6-0 i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

