È una 21enne la vincitrice dell' auto in palio con la Lotteria della Befana | consegnata la vettura

Sabato mattina è stata consegnata la Citroen C3 vinta con la Lotteria della Befana. La vincitrice è una ragazza di 21 anni, che si è presentata per prendere l’auto insieme ad alcuni amici. La consegna si è svolta davanti all’ospedale di Ravenna, con i rappresentanti di Advs Fidas e della concessionaria Citroen F. La giovane si è detta felice e sorpresa, e spera di poter usare subito la vettura.

Sabato è stata consegnata la Citroen C3 messa in palio da Advs Fidas Ravenna, l'associazione dei donatori di sangue dell'Ospedale, con il contributo della concessionaria Citroen F.lli Benelli, per la Lotteria della Befana 2026.La vincitrice è la giovanissima Nora Merope Bower, 21 anni, che si è.

