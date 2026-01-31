È morto Roberto Citterio il fondatore dell' ultima vera osteria di Milano

Da milanotoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Roberto Citterio, il proprietario dell’ultima vera osteria di Milano. La sua bottega, con la saracinesca chiusa e un murale in bianco e nero, resterà come un ricordo di un’epoca passata. Sulla porta, un foglio con scritto a mano: “Chiuso per salita ai pascoli del cielo”. La notizia ha colpito molti clienti e amici, che ricordano Citterio come un uomo semplice e autentico, legato alle tradizioni della città.

Sulla saracinesca chiusa, decorata da un grande murale in bianco e nero, un foglio con una scritta a pennarello: “Chiuso per salita ai pascoli del cielo”. Se ne è andato lasciando dietro di sé la sua irriverente ironia Roberto Citterio, l'oste “per antonomasia”, scrive qualcuno sui social.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Roberto Citterio

È morto l'imprenditore Roberto Capretti: fu il fondatore di Autobase

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Roberto Citterio

Argomenti discussi: Lecco si stringe al popolo iraniano: presidio in centro.

è morto roberto citterioOsteria alla Grande, morto Roberto Citterio, «l'oste milanese più famoso del mondo»L'annuncio della moglie Elena e della figlia Maria Giulia con le quali gestiva la celebre insegna nel quartiere Baggio di Milano ... corriere.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.