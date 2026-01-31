È morto Roberto Citterio il fondatore dell' ultima vera osteria di Milano

È morto Roberto Citterio, il proprietario dell’ultima vera osteria di Milano. La sua bottega, con la saracinesca chiusa e un murale in bianco e nero, resterà come un ricordo di un’epoca passata. Sulla porta, un foglio con scritto a mano: “Chiuso per salita ai pascoli del cielo”. La notizia ha colpito molti clienti e amici, che ricordano Citterio come un uomo semplice e autentico, legato alle tradizioni della città.

Sulla saracinesca chiusa, decorata da un grande murale in bianco e nero, un foglio con una scritta a pennarello: "Chiuso per salita ai pascoli del cielo". Se ne è andato lasciando dietro di sé la sua irriverente ironia Roberto Citterio, l'oste "per antonomasia", scrive qualcuno sui social.

