Duran alla Juventus nessuna offerta da parte della società bianconera Ecco che cosa filtra sulla trattativa

La Juventus non ha presentato offerte per Duran, né ha mostrato interesse concreto per il centravanti. La trattativa sembra essere ferma e non ci sono segnali di un possibile colpo di scena nei prossimi giorni. I tifosi possono stare tranquilli, al momento la società non sta lavorando per portare il giocatore in squadra.

Duran alla Juventus, nessuna offerta da parte della società bianconera per il centravanti. Ecco che cosa filtra sulla trattativa in queste ore. La Juventus mantiene la barra dritta sul mercato, smentendo nei fatti le voci su piste alternative per il reparto offensivo. Nonostante le recenti indiscrezioni circolate con insistenza, la società non ha ancora inviato alcuna offerta o proposta per Jhon Duran. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, la strategia della dirigenza è ben diversa e focalizzata su un unico nome. La Juve ha infatti intenzione di aspettare Randal Kolo Muani fino alla fine della sessione invernale.

