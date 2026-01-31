Dopo la vittoria della Juventus, ora l’attenzione si sposta sull’Inter. La squadra si allena sul sintetico del Bodo, un campo che si sta diffondendo sempre di più nelle competizioni europee. La differenza tra il sintetico e l’erba naturale si sente meno, ma i giocatori avvertono ancora le variazioni. Giocare ogni settimana su superfici diverse può influenzare le prestazioni, anche se l’evoluzione dei campi ha ridotto i divari. Ora l’Inter cerca di adattarsi per non perdere terreno.

Ancora il Bodo Glimt, che ormai ritorna periodicamente nei sogni (o negli incubi) delle italiane. Dopo le sfide degli anni passati con Roma e Lazio, quest’anno nella prima fase di Champions League è toccato alla Juve faticare in Norvegia (3-2 con gol di David al 91’) e adesso toccherà all’Inter, che ha pescato nei sorteggi proprio il Bodo e giocherà la gara d’andata dei playoff di Champions League all'Aspmyra Stadion: 8200 spettatori, e soprattutto campo in erba sintetica. Da anni le squadre abituate a giocare sull’erba naturale lamentano delle differenze importanti con il sintetico, e in questo senso la letteratura scientifica non è del tutto concorde. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dopo la Juve, ora tocca all'Inter il sintetico del Bodo: le differenze con l'erba naturale

Approfondimenti su Juventus Inter

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Inter

Argomenti discussi: Spalletti dopo la vittoria in Juventus-Napoli: David è un attaccante molto forte, ma ci manca uno come Hojlund; Cosa serve alla Juventus per andare direttamente agli ottavi dopo essersi qualificata almeno per i playoff; Spalletti pensa già al Napoli? La risposta non lascia dubbi... VIDEO; Champions League. Il Napoli è fuori. Inter, Juve e Atalanta ai play off - Borussia Dortmund-Inter 0-2. Nerazzurri ai playoff.

Prossime partite e calendario completo della JuventusVisualizza il calendario completo, date, orari, avversari e tutte le prossime partite della stagione 2025/2026 della Juventus su Virgilio Sport ... sport.virgilio.it

Frattesi alla Juve, ora la contropartita richiesta dall'Inter sarebbe CambiasoSecondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, l’Inter non avrebbe chiuso a priori a una possibile cessione del giocatore, ma solo a condizioni ben precise. La richiesta della dirigenza nerazzurra ... it.blastingnews.com

Calcio, per il Napoli l'esame Fiorentina dopo il brutto ko con la Juve facebook

#Parma, #tris di colpi verso la #Juve: dopo Nicolussi #Caviglia e #Carboni, nuovo attaccante per #Cuesta x.com