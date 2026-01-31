Dal 12 gennaio 2026, le aziende devono inviare nuove comunicazioni all’Inail per ogni infortunio sul lavoro e malattia professionale, come silicosi e asbestosi. La novità riguarda datori di lavoro, professionisti e consulenti che devono rispettare questo nuovo obbligo, altrimenti rischiano sanzioni.

Dal 12 gennaio 2026 è entrato ufficialmente in vigore un significativo aggiornamento per datori di lavoro, professionisti, consulenti del lavoro e intermediari, che trasmettono a Inail comunicazioni e denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale (comprese silicosi e asbestosi). Infatti, a seguito di un accordo tra Inail e Cnel, nei moduli web di denuncia diventa oggetto di uno specifico adempimento l’indicazione del codice Cnel del contratto collettivo, applicato al lavoratore interessato dall’ evento lesivo. A ben vedere, è un cambiamento che va oltre il semplice aggiornamento informatico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Denunce infortunio e malattia Inail, nuovo obbligo per le aziende

Approfondimenti su Inail Infortunio

Lavorare in ambienti freddi rappresenta una sfida non solo per il comfort dei lavoratori, ma anche per la sicurezza sul lavoro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Inail Infortunio

Argomenti discussi: Denunce di infortunio e malattia professionale: obbligatorio il codice CNEL; Inail, circ. n. 4/2026 – Indicazione codice CCNL in denunce di infortunio e di malattia professionale - ANCE; Accordo Inail Cnel: come cambiano le denunce di infortunio; Denunce di infortunio e malattia: richiesto il codice alfanumerico del CCNL.

Infortunio e malattia professionale: codice CNEL obbligatorio nelle comunicazioniCon la circolare n. 4 del 2026, l’INAIL fornisce indicazioni operative sull’Accordo interistituzionale sottoscritto con il Consiglio ... ipsoa.it

Denunce di infortuni e malattie professionali: i dati di novembre 2025Le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail nei primi 11 mesi 2025 sono state 90.288, 8.617 in più rispetto allo stesso periodo del 2024 (+10,6%). L’aumento è del 34,6% sul 2023, del ... puntosicuro.it

Nei primi undici mesi del 2025 la provincia di Brescia ha registrato 14.717 denunce di infortunio sul lavoro e 26 decessi, con un’incidenza di mortalità pari a 34,3 morti per milione di occupati che mantiene il territorio in zona arancione; a incidere maggiorment - facebook.com facebook

SICUREZZA SCOLASTICA: OLTRE 74.050 DENUNCE DI INFORTUNIO NEI PRIMI UNDICI MESI DEL 2025 - ilmascalzone.it/2026/01/sicure… x.com