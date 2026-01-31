del sorbo gemelli contro e para il rigore al fratello

Durante la partita, i gemelli Del Sorbo si sono trovati dall’altra parte del campo. Uno dei due, Tommy, ha calciato un rigore, e il fratello, che era in porta, si è lanciato a sinistra e ha parato il tiro. È stato un momento di tensione tra i due, con il padre che ha ascoltato le parole di Tommy prima di entrare in campo: “Se c’è un rigore contro e lo batte Tommy, già ti dico che mi butto a sinistra”. Un episodio che ha fatto discutere tra tifosi e giocatori.

"Papà, ti dico una cosa. Se sabato c’è un rigore contro e lo batte Tommy, già ti dico che mi butto a sinistra". "Matty, non mi mettere in mezzo a queste cose. Non voglio fare un torto né a te né a tuo fratello. Faccio finta di non avere sentito". Chissà, se papà avesse fatto la spia, probabilmente quel pallone sarebbe andato in rete. O forse no. Perché in questa storia poco importa chi ha segnato, anzi chi non ha segnato, chi il rigore l’ha parato e chi l’ha sbagliato. Alzi la mano chi ha sentito parlare di due gemelli che si ritrovano in campo da avversari. Uno portiere, l’altro attaccante. Rigore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

