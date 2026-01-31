Da chi è pronto a una grande trasformazione a chi deve saldare fiducia e consapevolezza L’oroscopo della settimana

Questa settimana porta cambiamenti per molte persone. Chi era pronto a una grande trasformazione si sente più deciso, mentre altri devono ancora saldare fiducia e consapevolezza. C’è chi si prepara ad affrontare giornate complicate e chi, invece, ha già lasciato alle spalle le maschere della diplomazia. In ogni caso, le stelle indicano che sarà un periodo di assestamento e di scelte importanti.

D a chi si preparare ad affrontare una settimana complessa a chi si è tolto finalmente la maschera della diplomazia. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Siete solo all’inizio di una lunga trasformazione. È ora di riposizionarvi su desideri più autentici e attivarvi. Parola chiave della settimana: proporre. Toro 20 aprile – 20 maggio Siete entusiasti e volete andare dritti ai risultati, ma una vocina vi ricorda che occorre lottare per arrivare al traguardo. Parola chiave della settimana: lottare. Leggi anche › Il Tema Natale di Colette, una donna Acquario “scandalosa” Gemelli 21 maggio – 21 giugno Aspettate, non correte. 🔗 Leggi su Iodonna.it

