La protagonista di “Cuori 3”, Carolina Sala, ha rilasciato un’intervista esclusiva parlando del suo personaggio, Irma. La attrice anticipa che la sua interpretazione porterà scompiglio tra Alberto e Delia, lasciando intuire sviluppi futuri pieni di tensione. Per interpretare Irma, Sala si è lasciata ispirare a Patty Pravo, aggiungendo un tocco di personalità all’identità della sua figura. La fiction, lanciata nel 2021, continua a catturare il pubblico di Raiuno con le sue storie intense e ricche di emozioni

Lanciata nel 2021, Cuori si è rapidamente affermata come una delle fiction più amate di Raiuno, conquistando il pubblico grazie al suo mix di emozioni, ricostruzione storica e storie personali. Ambientata nella Torino degli anni Sessanta, tra i reparti dell’ospedale Molinette, la serie ha saputo affascinare milioni di spettatori con le vicende professionali e sentimentali dei suoi protagonisti. Pilar Fogliati e Matteo Martari tornano al centro del racconto, pronti ad affrontare nuove sfide. La terza stagione debutta il 1° febbraio in prima serata su Rai 1. Il cast si arricchisce di nuovi volti importanti, a partire da Giulio Scarpati, che interpreta il sensitivo Gregorio Fois. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Cuori 3”, intervista esclusiva a Carolina Sala: “Irma porterà scompiglio tra Alberto e Delia. Per interpretarla mi sono ispirata a Patty Pravo”

Approfondimenti su Cuori 3

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Cuori 3

Argomenti discussi: Cuori 3, intervista a Matteo Martari: Alberto verrà sconvolto dall’arrivo di un...; Cuori 3 intervista a Matteo Martari | Alberto verrà sconvolto dall’arrivo di un nuovo personaggio femminile Anche a me come Luca Argentero la gente ha chiesto consigli medici.

Cuori 3, intervista esclusiva a Bianca Panconi: Virginia è cresciuta, farà delle scelte importanti. Delia e Alberto non la faranno sentire solaDal 1° febbraio Raiuno riporta in prima serata Cuori con la sua terza stagione, che vede Pilar Fogliati tornare nei panni della dottoressa Delia Brunello. superguidatv.it

Cuori 3, intervista a Matteo Martari: Alberto verrà sconvolto dall’arrivo di un nuovo personaggio femminile. Anche a me come Luca Argentero la gente ha chiesto ...Dall'1 febbraio Raiuno trasmette in prima serata la terza stagione di Cuori. La nostra intervista a Matteo Martari. superguidatv.it

Carolina SALA. Roberto Vecchioni · Luci a San Siro. Buona serata a chi è dalla parte dei deboli, degli oppressi, degli indifesi . Buona serata a chi è dalla parte giusta e si batte per un mondo giusto - facebook.com facebook