Crisi Amt Bucci conferma l' ingresso della Regione nel capitale sociale

La Regione Liguria entrerà nel capitale sociale di Amt entro giugno. Lo ha confermato il presidente Marco Bucci, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario a Genova. La decisione arriva dopo settimane di trattative e apre una nuova fase per il trasporto pubblico locale.
La Regione Liguria entrerà nel capitale sociale di Amt entro giugno. L’annuncio è arrivato dal presidente della Regione, Marco Bucci, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario a Genova. Una conferma che arriva all'indomani dell'approvazione del bilancio 2024 da parte del cda con perdita di esercizio pari a 55,9 milioni di euro e deficit patrimoniale che ammonta a 37,5 milioni di euro. Nel bilancio pesano - come comunicato dal Comune - 280 milioni di debiti complessivi, di cui oltre 73 nei confronti delle banche e più di 85 nei confronti dei fornitori (qui dettagli e commenti).🔗 Leggi su Genovatoday.it
