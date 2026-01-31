Convocati Pisa per il Sassuolo la lista completa di Gilardino | la scelta su Stojikovic

Questa sera all’Arena Garibaldi di Pisa si gioca una partita decisiva per la salvezza. Gilardino ha annunciato la lista dei convocati e ha scelto di puntare su Stojikovic, lasciando alcuni dubbi su chi partirà titolare. I tifosi sono in attesa, sperando in una vittoria che possa rilanciare le speranze del Pisa.

Ngonge Torino, l’addio ora è ufficiale! Risolto il prestito dal Napoli: ecco quale sarà il suo futuro Lookman, il Fenerbahce ora si spazientisce! Notte di tensione: quale futuro per l’attaccante dell’Atalanta? La rivelazione di Romano Liverpool, dietrofront su Read: pista abbandonata! Altri 2 top club alla finestra per il terzino del Feyenoord Galliani convinto: «Allegri ha sempre ottenuto risultati straordinari, sia al Milan che alla Juve. Senza di lui i rossoneri avrebbero.» Infortunio Zaccagni, che guaio per la Lazio! C’è lesione: ecco l’esito degli esami San Siro, svolta nuovo stadio: lavori a fine maggio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Convocati Pisa per il Sassuolo, la lista completa di Gilardino: la scelta su Stojikovic Approfondimenti su Pisa Sassuolo Convocati Pisa per l’Inter, le scelte di Gilardino: quante assenze per i toscani! La lista completa Ecco la lista completa dei convocati del Pisa per la partita contro l’Inter, con le scelte di Gilardino e le numerose assenze della squadra toscana. Convocati Juve per il Sassuolo: Spalletti decide su Conceicao e Kelly, ecco la lista completa Ecco la lista ufficiale dei convocati della Juventus per la partita contro il Sassuolo, annunciata da Luciano Spalletti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Pisa Sassuolo Argomenti discussi: Inter-Pisa, i convocati di Gilardino: out anche Semper; Un giorno di riposo con Meister osservato speciale; Serie A: le probabili formazioni della 22^ giornata; Inter-Pisa: le probabili formazioni e dove vederla in tv. Convocati Pisa per l’Inter, le scelte di Gilardino: quante assenze per i toscani! La lista completaConvocati Pisa per l’Inter, le scelte di Gilardino: quante assenze per i toscani! La lista completa dei calciatori a disposizione per stasera Cresce l’attesa per l’anticipo della 22ª giornata di Serie ... calcionews24.com Pisa, quante assenze per Gilardino. Alla lista si aggiunge anche Semper: i convocatiSi avvicina la sfida in programma questa sera a San Siro tra l'Inter e il Pisa, match che aprirà la 22^ giornata di Serie A con fischio di. tuttomercatoweb.com PISA - I convocati di Gilardino per il match contro l'Inter, la lista completa ift.tt/UYMtvmX x.com I convocati per la gara Inter-Pisa Lo Staff Tecnico del Pisa Sporting Club, guidato da Alberto Gilardin, ha ufficializzato l’elenco dei calciatori a disposizione per il match contro l’Inter in programma questa sera (ore 20.45) allo Stadio “Meazza” # 2 – Rosen BOZHI - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.