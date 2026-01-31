Come funzionano i playoff di Champions League chi gioca e quando

Da gqitalia.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la fase a gironi, le squadre si preparano ai playoff. Inter, Juventus e Atalanta si contendono un posto agli ottavi, mentre il Napoli è già fuori. Le partite si svolgeranno nelle prossime settimane, e le italiane cercano di avanzare nella competizione.

Terminata la prima parte della Champions League, la cosiddetta league phase, è tempo di playoff, con tre squadre italiane coinvolte: Inter, Juventus e Atalanta (il Napoli, invece, è stato eliminato). Come leggere la classifica finale e il meccanismo dei playoff. La maxi classifica finale va letta in quattro blocchi: le prime otto squadre sono andate direttamente agli ottavi di finale, dove saranno teste di serie e potranno così giocare in casa il ritorno. Poi ci sono le ultime 12, quelle dalla 25ª alla 36ª posizione, che sono state eliminate dalla competizione (tra cui il Napoli, 30°). In mezzo, ed è quello che interessa a proposito dei playoff, tutte le altre (dal 9° al 24° posto), a loro volta divise in due blocchi: quelle dal 9° al 16° posto (teste di serie ai playoff e che giocheranno il ritorno in casa) e quelle dal 17° al 24° (non teste di serie), 16 squadre che nel doppio turno di andata e ritorno si giocheranno gli altri otto posti per gli ottavi, dove ad attenderle ci saranno le otto già qualificate (Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

come funzionano i playoff di champions league chi gioca e quando

© Gqitalia.it - Come funzionano i playoff di Champions League, chi gioca e quando

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Miglior archetipo per ogni ruolo di pro club in FC 26

Video Miglior archetipo per ogni ruolo di pro club in FC 26

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Tutto sul sorteggio dei playoff di Champions: quando si svolge, come funziona e dove vederlo; La guida al sorteggio dei playoff di Champions; Champions League, sorteggio playoff: quando sarà e come funziona; Champions League: venerdì i sorteggi playoff per Inter, Juventus e Atalanta.

Sorteggi Champions League Playoff: come funzionano, quando e dove vederli??N {?bwu0015M;?M????Y?k??&???C.?f?vu0005?qu001eQ?u001d????Z??h?????TEUW%a?d?L?u0013???0k??Q?????5?_?u0016W43?9u0010?um??4? ??8?~u001e??l??r???>????=?7}? ?xu0011O???u0019?u0019?A?e?Y?:?oH?2???`?ix5?? ... sport.sky.it

come funzionano i playoffChampions League, sorteggio playoff: quando sarà e come funzionaDopo le otto giornate di League Phase e determinate le posizioni nella classifica generale, venerdì 30 gennaio ci sarà il sorteggio per i playoff di Champions League. Da regolamento, le prime 8 ... gianlucadimarzio.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.