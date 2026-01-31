come funzionano i playoff di champions league chi gioca e quando

Dopo la fase a gironi, le squadre si preparano ai playoff. Inter, Juventus e Atalanta si contendono un posto agli ottavi, mentre il Napoli è già fuori. Le partite si svolgeranno nelle prossime settimane, e le italiane cercano di avanzare nella competizione.

Terminata la prima parte della Champions League, la cosiddetta league phase, è tempo di playoff, con tre squadre italiane coinvolte: Inter, Juventus e Atalanta (il Napoli, invece, è stato eliminato). Come leggere la classifica finale e il meccanismo dei playoff. La maxi classifica finale va letta in quattro blocchi: le prime otto squadre sono andate direttamente agli ottavi di finale, dove saranno teste di serie e potranno così giocare in casa il ritorno. Poi ci sono le ultime 12, quelle dalla 25ª alla 36ª posizione, che sono state eliminate dalla competizione (tra cui il Napoli, 30°). In mezzo, ed è quello che interessa a proposito dei playoff, tutte le altre (dal 9° al 24° posto), a loro volta divise in due blocchi: quelle dal 9° al 16° posto (teste di serie ai playoff e che giocheranno il ritorno in casa) e quelle dal 17° al 24° (non teste di serie), 16 squadre che nel doppio turno di andata e ritorno si giocheranno gli altri otto posti per gli ottavi, dove ad attenderle ci saranno le otto già qualificate (Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Sorteggi Champions League Playoff: come funzionano, quando e dove vederli

