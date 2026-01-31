Colonia Novarese Lualdi DC | Basta attese facciamone il più grande parco termale d’Europa

Alessandro Lualdi, segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Rimini, torna a chiedere una svolta sulla questione della colonia Novarese. Dopo anni di attese e promesse non mantenute, il politico invita a mettere fine ai ritardi e a trasformare l’area nel più grande parco termale d’Europa. Lualdi sottolinea che si tratta di un pezzo importante di territorio e di un’occasione unica per lo sviluppo di Rimini Sud, che non può essere ulteriormente rinviata.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.