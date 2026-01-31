Colonia Novarese Lualdi DC | Basta attese facciamone il più grande parco termale d’Europa
Alessandro Lualdi, segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Rimini, torna a chiedere una svolta sulla questione della colonia Novarese. Dopo anni di attese e promesse non mantenute, il politico invita a mettere fine ai ritardi e a trasformare l’area nel più grande parco termale d’Europa. Lualdi sottolinea che si tratta di un pezzo importante di territorio e di un’occasione unica per lo sviluppo di Rimini Sud, che non può essere ulteriormente rinviata.
“La questione della colonia Novarese si trascina da tanto tempo senza avere trovato una soluzione”. Così il segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Rimini, Alessandro Lualdi, ricordando rappresenti “un importante tratto di territorio e l’unica opportunità per Rimini Sud di.🔗 Leggi su Riminitoday.it
