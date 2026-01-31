Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato
Mateo Retegui guida ancora la classifica marcatori della Serie A 2025-2026, con 25 gol. La corsa ai gol continua, e i tifosi restano in attesa di scoprire chi riuscirà a superarlo o a raggiungerlo nella graduatoria. La stagione è appena iniziata, ma Retegui si conferma già protagonista.
Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
CLASSIFICA MARCATORI SERIE A 2025-2026#calcio #funamboli #seriea #fabrizioromano
