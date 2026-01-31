Calendario Inter il mese di febbraio si trasforma in un vero tour de force tra la rincorsa scudetto e i playoff europei

Il mese di febbraio si preannuncia un vero tour de force per l’Inter. I nerazzurri devono affrontare sette partite in appena 28 giorni, tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Un calendario fitto, che metterà alla prova la resistenza della squadra e la capacità dell’allenatore di gestire le energie dei giocatori. La corsa allo scudetto e agli spareggi europei si intrecciano in un mese decisivo.

di Lorenzo Vezzaro Calendario Inter, i nerazzurri dovranno gestire sette match in soli ventotto giorni, includendo gli spareggi di Champions League e la Coppa Italia. Il mese di febbraio si preannuncia come uno snodo cruciale per le ambizioni stagionali della Beneamata. Dopo aver superato un gennaio ai limiti dell'esaurimento fisico con ben otto partite disputate, la squadra guidata da Cristian Chivu, il tecnico rumeno già protagonista della storia interista da calciatore e ora timoniere della prima squadra, si appresta a vivere un altro periodo ad altissima intensità. I meneghini sono attesi da un programma fitto che prevede sette incontri in meno di un mese, un ritmo che metterà a dura prova la profondità della rosa del Biscione.

