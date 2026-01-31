Calciomercato il punto sulle trattative delle big italiane

Questa mattina si sono intensificate le trattative delle big italiane. Il Milan sta cercando di portare Mateta, ma al momento non è ancora chiaro se l’affare si farà. La Roma invece pensa a Tel e Nkunku, due possibili acquisti per rinforzare la rosa. Il Napoli ha accelerato per l’esterno brasiliano Alisson, mentre la Juventus valuta un ritorno di Kolo Muani. Le prossime ore saranno decisive per capire chi arriverà e chi invece potrebbe restare a bocca asciutta.

Il Milan affonda per Mateta, mentre la Roma pensa a Tel e Nkunku. Il Napoli accelera per l'esterno brasiliano Alisson e la Juventus valuta il ritorno di Kolo Muani Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del mercato invernale e le grandi trattative entrano nella loro fase più intensa. Tra accelerazioni improvvise, strategie last minute e incastri complessi, i dirigenti sanno che il tempo non è un alleato. E così, chi può, prova a stringere subito In casa Milan il nome caldo è quello di Jean-Philippe Mateta. L’amministratore delegato Giorgio Furlani ha deciso di anticipare i tempi per regalare a Pioli un centravanti con caratteristiche precise: fisico importante, buona velocità e una spiccata attitudine al gol. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Calciomercato, il punto sulle trattative delle big italiane Approfondimenti su Calciomercato Trattative Corriere dello Sport – il punto sulle trattative di calciomercato dell’Inter Il Corriere dello Sport aggiorna sulle trattative di calciomercato dell’Inter, con particolare attenzione alla possibile reunion con Ivan Perisic. Calciomercato Lecce, Tiago Gabriel sempre nel mirino delle big italiane. Ci saranno novità per gennaio? Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Gasperini rivela il vero problema: Dybala KO Ultime notizie su Calciomercato Trattative Argomenti discussi: Perisic, Sommer e Palacios: il punto sulle trattative di calciomercato dell'Inter; Palermo, ultima settimana di mercato: il punto sulle trattative più calde; Calciomercato Bologna, le mosse a centrocampo: il punto su Fazzini e Prati; L'Inter lavora su Perisic: Arrivate due offerte per Luis Henrique: il punto. Rinnovo Maignan e difesa dall'ex Juve a Mister X: Milan, il punto sul mercatoLa situazione sul prolungamento contrattuale del francese e tutte le idee per rinforzare il reparto difensivo: spunta un'occasione dell'ultimo momento ... tuttosport.com Pagina 1 | Rinnovo Maignan e difesa dall'ex Juve a Mister X: Milan, il punto sul mercatoLa situazione sul prolungamento contrattuale del francese e tutte le idee per rinforzare il reparto difensivo: spunta un'occasione dell'ultimo momento ... tuttosport.com Difesa, centrocampo, attacco; entrate, uscite: il punto odierno sul #calciomercato del #Torino è veramente ampio #ToroNews #TorinoFC Il punto di giornata - facebook.com facebook Calciomercato Torino, è successo di tutto: il punto di giornata Difesa, centrocampo, attacco; entrate, uscite: il punto odierno sul #calciomercato del #Torino è veramente ampio #ToroNews #TorinoFC Il punto di giornata x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.