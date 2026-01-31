Csinistra | Ruffini ' si unisca su un progetto politico leader? Scelgano elettori con primarie'

La sinistra italiana si trova di fronte a una sfida chiara: unirsi su un progetto comune o rischiare di perdere terreno. Ruffini invita i leader a mettere da parte le divergenze e a scegliere una strada condivisa, magari attraverso primarie che coinvolgano gli elettori. La questione del leader resta aperta, ma l’obiettivo principale è ricostruire una posizione solida contro la destra, che invece sembra puntare a dividere il Paese.

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - “La destra persegue la divisione del Paese ma la sinistra deve unirsi su un progetto politico”. E' l'invito di Ernesto Maria Ruffini, promotore dei Comitati Più Uno, parlando a margine della convention dell'Associazione Primavera. “Oggi siamo chiamati ad affrontare una scelta dirimente - ha detto Ruffini - Una scelta tra l'Italia costituzionale e democratica e un'Italia ‘altra', verso cui guarda la destra: un'Italia segnata da una declinazione autoritaria delle forme del potere e delle istituzioni. È bene dirlo con chiarezza. La destra non vuole soltanto vincere le elezioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

