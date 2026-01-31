CPalermo | Strumentalizzato Falcone

Questa mattina, nel dibattito sul referendum della Giustizia, C. Palermo ha accusato chi ne parla di usare il nome di Falcone in modo strumentale. Secondo l’ex magistrato, infatti, Falcone aveva già sottolineato l’importanza della separazione delle carriere, e ora quei temi vengono sfruttati per altri scopi. La polemica si accende mentre si avvicina il voto, con alcune forze politiche che vengono criticate per aver cavalcato questa retorica.

11.30 Nel dibattito sul referendum della Giustizia "si utilizza strumentalmente il nome di Falcone, che aveva posto il tema della separazione"."Contrariamente a quanto attribuitogli con disinvoltura dai sostenitori della riforma, egli non ne fosse apodittico sostenitore, ma l' avesse posta all'attenzione degli addetti ai lavori come argomento sul quale confrontarsi. Lo ha detto il presidente della Corte d'Appello di Palermo, Frasca, all'inaugurazione dell'anno giudiziario.

