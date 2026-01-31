Buon compleanno Daniela Bianchi Simone Tiribocchi…

Oggi è il compleanno di molti, tra cui Daniela Bianchi, Simone Tiribocchi e Gian Micalessin. Sono festeggiamenti di amici e personaggi noti, con tanti che tagliano il traguardo degli anni in questa giornata. Tra gli altri, anche Fabio Quagliarella e Salvo Sottile, così come ex regine e atleti, si uniscono ai festeggiamenti. La mattinata si è aperta con messaggi di auguri sui social e qualche festeggiamento tra amici e parenti.

Buon compleanno Gian Micalessin, Fabio Quagliarella, Salvo Sottile, Beatrice di Orange Nassau, Daniela Bianchi, Alessandro Benvenuti, Davide Parenti, Gino Rivieccio, Manuela di Centa, Simone Tiribocchi, Justin Timberlake, Salvatore Masiello, Alessandro Rosina, Silvia Motta, Nadir Caselli, Elia Favilli, Laura Melandri. Oggi 31 gennaio compiono gli anni: Armando Celso, attore, cabarettista, chitarrista; Luigi Tripisciano, giornalista; Beatrice di Orange Nassau, ex regina d'Olanda; Salvatore di Naro, schermidore. Inoltre, è il compleanno di: Giuseppe Lavorato, politico; Mariella Bettarini, poetessa, saggista, scrittrice; Daniela Bianchi, attrice; Adriano Bardin, ex calciatore Vicenza, allenatore; Silvano Mezzavilla, sceneggiatore, giornalista; Lino Golin, ex calciatore Verona, Milan, Foggia; Enrico Perego, ex calciatore; Silvino Bercellino, ex calciatore Palermo, allenatore; Michele Cibrario, bancario; Alberto Gagliardi, dirigente, politico; Ulrico Kostner, ex fondista; Arduino Paniccia, opinionista, scrittore; Pietro Sabatini, ex calciatore Sampdoria.

