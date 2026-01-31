Bentley svela la nuova GT S ibrida | 680 cavalli per un’esperienza di guida raffinata e potente

Bentley presenta la nuova Continental GT S ibrida, una supercar potente e raffinata. Con 680 cavalli e 930 Nm di coppia, questa vettura dimostra un’evoluzione tecnologica importante rispetto ai modelli precedenti. La casa britannica punta tutto sulla combinazione di prestazioni elevate e stile esclusivo, offrendo un’esperienza di guida unica nel suo genere.

Bentley ha presentato la nuova Continental GT S ibrida, una supercar da strada che si impone con 680 cavalli e una coppia massima di 930 Nm, frutto di un'evoluzione tecnologica radicale rispetto alle versioni precedenti. Il modello, lanciato nel gennaio 2026, rappresenta un passo avanti significativo nella filosofia di progettazione che da sempre lega la casa britannica al concetto di guida coinvolgente, ma con un'attenzione ancora più marcata al rendimento dinamico e all'efficienza. L'obiettivo è chiaro: soddisfare chi cerca un'esperienza di guida intensa, senza rinunciare alle prestazioni e all'innovazione.

