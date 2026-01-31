Australian Open oggi finale Sabalenka-Rybakina | orario tv e streaming

Oggi alle 9 del mattino italiane, Aryna Sabalenka e Elena Rybakina scendono in campo per la finale degli Australian Open. La partita si gioca allo stadio di Melbourne, con milioni di tifosi che seguono in diretta tv o streaming. Le due tenniste si contendono il titolo in una sfida che promette emozioni e colpi forti.

(Adnkronos) – Aryna Sabalenka e Elena Rybakina in campo oggi 31 gennaio per la finale del singolare femminile degli Australian Open 2026. La bielorussa, numero 1 del mondo, affronta la kazaka, testa di serie numero 5, nel match che – in diretta tv e streaming – assegna il titolo nella prima prova stagionale dello Slam. Sabalenka, 27 anni, va a caccia del quinto titolo in un major dopo aver vinto 2 edizioni degli Australian Open e 2 US Open. A Melbourne, la bielorussa ha trionfato nel 2023 – battendo proprio Rybakina – e nel 2024. La kazaka, 26 anni, ha trionfato a Wimbledon nel 2022. Sabalenka, a prescindere dall'esito della finale, rimarrà numero 1 della classifica Wta.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sabalenka e Rybakina si sfidano sabato 31 gennaio nella finale degli Australian Open.

